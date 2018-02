Aussi, « Médias Monde Rfi propose dans « La marche du monde », un documentaire en deux volets, en collaboration avec les Archives nationales, « Blaise Diagne : une légende franco-africaine », un complément d'enquête mené au Sénégal et au Burkina Faso diffusé les samedi 17 et 24 février à 13h10 en temps universel ».

Ce « long format numérique écrit par Valérie Nivelon, journaliste et présentatrice de l'émission « La marche du monde », avec le conseil scientifique de Zénaïde Romaneix, conservateur du patrimoine aux Archives nationales, et de Jean-Pierre Bat, chercheur associé au Cnrs... », est un « projet labellisé « Centenaire 14-18 ».

Le deuxième, intitulé « De Bamako à Conakry - Une campagne africaine », sera en ligne à partir du 15 févier. Quant au troisième : « En route pour Ouagadougou -Le sacrifice des chefs Mossi », les internautes et auditeurs de Rfi pourront le découvrir en ligne le lundi 19 février. Enfin, le quatrième et dernier épisode parlant du « Retour triomphal à Paris - Et la citoyenneté ? » sera disponible en ligne le jeudi 22 février.

Le président du Conseil le nomme commissaire de la République. Sa mission ? Recruter pacifiquement plus de 50.000 tirailleurs... », rappelle un communiqué de Radio France internationale. D'après ce document, le premier épisode parle de « L'arrivée à Dakar -Le défi de la République ». Cette partie est en ligne et est déjà diffusée depuis le lundi 12 février.

Loin d'être concernée par les tenants et les aboutissements de ce conflit, l'Afrique y avait pourtant joué un rôle déterminant. Cela, tant dans l'effort de guerre que dans la fourniture des matières premières. Mais, ce n'était pas tout. En effet, « épuisée par quatre années de guerre d'une violence sans précédent, l'armée française a besoin de nouveaux soldats. Plus que jamais, « la patrie en danger » fait appel aux forces vives de son empire colonial ».

