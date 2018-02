Sénégal: Vol à main armée - Les trois auteurs arrêtés à Passy

Des échanges de coup de feu ont ponctué la course-poursuite avant que les cambrioleurs ne se résignent à se rendre. Ils ont été arrêtés et leur véhicule immobilisé. Ils sont en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Foundiougne dont les éléments avaient auparavant avisé leurs collègues de Sokone et de Karang au cas où les fugitifs prendraient la direction de ces deux localités. Une enquête a été ouverte par les gendarmes.

Les individus avaient fini de cambrioler nuitamment le bureau de poste de Djilor et ce après avoir pris en otage le vigile de faction. Ce dernier, sévèrement bastonné par les bandits, a réussi à se libérer et à prendre la fuite. Auparavant, les malfaiteurs avaient effectué des tours dans certains villages polarisés par Djilor.

