Nigeria: Peine de prison pour un des ravisseurs des lycéennes de Chibok

Les audiences se poursuivent aujourd'hui, mais les autorités judiciaires n'ont pas indiqué jusqu'à quand. A noter que pour la première fois, ces procès se déroulent devant des journalistes et des ONG. Les audiences d'octobre 2017 n'avaient pas été publiques et avaient soulevé de nombreuses critiques de la part des organisations de défenses des droits de l'homme.

Au Nigeria, le procès de membres présumés de Boko Haram a rouvert, ce lundi 12 février, dans le centre du pays. Un procès devant le tribunal militaire de la base de Kainji. Les premières auditions de 1 669 suspects avaient démarré en octobre dernier. Une partie des suspects a été relâchée rapidement. Cinquante d'entre-deux ont déjà été condamnés alors que plus de 700 prévenus doivent encore comparaitre. Et les premières sanctions sont tombées, notamment pour un membre du groupe terroriste qui avait participé à l'enlèvement des jeunes filles de Chibock.

