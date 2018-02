Sénégal: Foire internationale de Kaolack - La Vice-présidente de la Gambie, lauréate du « Gerté d'or »

L'excellence des relations entre le Sénégal et la Gambie a été magnifiée, samedi, à l'occasion de la cérémonie de remise des « Gerté d'or » de la Foire internationale de Kaolack. La plus haute distinction de la manifestation a été attribuée à la Vice-présidente gambienne pour son action dans l'œuvre de consolidation des liens séculaires unissant les deux peuples.

L'axe Dakar -Banjul se porte bien. La preuve par la journée dédiée à cette coopération exemplaire entre les deux pays, samedi dernier, dans la 3ème édition de la Foire internationale de Kaolack (Fika) organisée conjointement par les chambres consulaires et les collectivités locales de la région de Kaolack.

Une forte délégation gambienne conduite par la Vice-présidente comprenant la Première dame, la présidente de l'Assemblée nationale et quatre ministres et autres officiels est arrivée, vendredi, à Kaolack.

Ces plus hautes autorités de ce pays voisin ont tenu à honorer, par leur présence, cette manifestation commerciale ouverte par le Premier ministre du Sénégal, Mahammad Boun Abdallah Dionne.

Fatoumata Tambajang, la vice-présidente de Gambie a marqué, de son empreinte, la troisième édition de la Foire internationale de Kaolack.

Présidant, dans la journée, une importante rencontre d'échanges entre les deux pays, elle a reçu, en fin de soirée, la plus haute distinction des « Gerté d'or », récompensant son action dans la consolidation des relations fraternelles et séculaires entre Sénégalais et Gambiens. Une récompense remise par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Un signal fort pour la jeune génération

Les organisateurs, grâce au président du comité d'organisation, Serigne Mboup, ont motivé leur choix par la contribution de la récipiendaire dans le raffermissement et la consolidation des relations sénégambiennes pour lesquelles la Vice-présidente a « payé de sa personne pour le respect de la volonté populaire et le rétablissement de la démocratie et de l'État de droit ».

En réaction à cet hommage, elle est revenue sur les péripéties de la prise de fonction du président élu Adama Barrow, le 1er février 2017, après le départ, en exil, de l'ancien homme fort de Banjul. Fatoumata Tambajang a salué le rôle décisif du président Macky Sall dans la mobilisation de la communauté internationale et régionale pour éviter un bain de sang dans son pays.

Les principaux récipiendaires ont délivré un message d'espoir en direction de la jeune génération. Le patron de Seed Academy, Amadou Gallo Fall, vice-président de la Nba, distingué pour son action de promotion des jeunes à travers les activités sportives a, le premier, annoncé la couleur.

Il a déclaré que les sportifs africains qui évoluent en Europe et aux États Unis sont les plus grands ambassadeurs du continent.

Une assertion renforcée par son compatriote Thione Niang, un ancien membre du directoire de campagne de l'ancien président démocrate Barack Obama qui a soutenu que «les pères fondateurs comme Senghor, Nkrumah ou Nyerere sont parvenus à la suite d'âpres luttes à arracher l'indépendance politique, aujourd'hui, c'est autour de la jeune génération de se battre pour obtenir l'autonomie économique de l'Afrique», a soutenu le lauréat du « Gerté d'or » de la responsabilité sociale pour l'édition 2018.

Une conviction partagée par la Vice présidente de la Gambie qui a plaidé pour plus de soutien aux jeunes et aux femmes dans leurs activités génératrices de revenus.

Venu représenter le président de la République à cette cérémonie consacrant la vitalité de l'axe Dakar-Banjul, Aly Ngouille Ndiaye a annoncé que pour la quatrième édition dont la Gambie est le pays invité d'honneur, le président Macky Sall et son homologue gambien Adama Barrow sont attendus à la Foire internationale de Kaolack.

« La Gambie et le Sénégal sont deux pays, un même peuple et des manifestations comme la Fika contribuent à consolider et à raffermir ces liens séculiers et fraternels», a affirmé le ministre de l'Intérieur qui avait à ses côtés son homologue du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie, Diène Farba Sarr.