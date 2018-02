Guinée: Des rumeurs en l'absence de résultats

Pour le directeur des opérations de la CENI, Etienne Soropogui, ce retard est dû aux contentieux électoraux et à une insuffisance de magistrats devant superviser la centralisation des procès verbaux. "On a remis à certains juges plus de deux circonscriptions parce qu'on n'avait pas assez de juges. Les va-et-vient entre les circonscriptions peuvent aussi expliquer les retards que nous avons. Je crois qu'on sera malheureusement obligé de repousser le délai" indique le responsable électoral tout en assurant que "les travaux dans certaines localités continuent."

Pour Aboubacar Koita, un Guinéen rencontré dans les rues de Conakry, la lenteur dans la proclamation des résultats est la conséquence des défaillances constatées lors du processus électoral. Pire, déplore-t-il, l'absence de résultats officiels complets "entraîne une autre conséquence qui est plus grave. On donne l'opportunité à d'autres de faire une auto-proclamation sur les réseaux sociaux, ce qui qui enflamme aussi la situation."

