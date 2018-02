Maroc: Le développement de l'administration numérique au centre d'entretiens à Dubaï

Lors de cette entrevue, les deux parties ont insisté sur l'importance du renforcement de la coopération bilatérale et de l'échange des expériences dans le domaine de la réforme de l'administration et du développement de l'administration numérique

Après avoir salué les relations distinguées entre les deux pays, les deux ministres ont convenu de signer un mémorandum d'entente entre le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique et l'Instance fédérale des ressources humaines pour la mise en place de programmes communs notamment dans le domaine de gestion intégrée des ressources humaines.

Dans ce sens, Mohamed Ben Abdelkader s'est entretenu avec le ministre d'Etat émirati chargé de l'Enseignement supérieur et président de l'Instance fédérale des ressources humaines, Ahmed Ben Abdelah Balhol El Fellassi sur des questions d'intérêt commun dans les domaines de la réforme de l'administration et de la fonction publique ainsi que la promotion de l'utilisation des nouvelles technologies d'information.

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader a eu lundi des entretiens en marge de la sixième session du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, axés sur le renforcement de la coopération dans le développement du système des ressources humaines et de l'administration numérique.

