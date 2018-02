Guinée: Crise post-électorale - Faya Millimono du BL accuse la CENI de complicité de « fraudes »

Le Bloc Libéral condamne ces discours haineux et il a profité de l'occasion pour interpeler l'Etat de prendre les dispositions parce que pour Dr Faya Millimono, ces discours haineux, c'est d'abord les acteurs proches du pouvoir qui commencent à les proférer parce que c'est sont eux qui bénéficient d'une impunité totale et c'est ce qui encourage d'ailleurs d'autres de continuer à s'aimer cette haine.

Nous sommes peut être de plusieurs ethnies, de confection religieuse différente, de plusieurs régions de ce pays, mais nous appartenons tous à la Guinée, c'est celle la que nous voulons construire et nous sommes tous condamnés de vivre dans ce pays, dans l'harmonie, si non nous allons tous mourir comme des idiots ».

On n'a pas besoin de cultiver la haine, on n'a pas besoin de rappeler que nous sommes des ethnies différentes.

Copyright © 2018 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.