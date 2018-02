Congo-Brazzaville: Festival international de la mode - Le pays invité à la cinquième édition

Le pays sera représenté à la manifestation qui se tiendra du 20 au 25 Février à Lomé, au Togo, par la styliste Adriana Talansi.

Le festival international de la mode rassemble chaque année des acteurs de divers horizons sur une même scène. Vingt créateurs de plusieurs pays d'Afrique sont attendus, notamment, des deux Congo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger, du Sénégal, du Gabon et de la Zambie.

Cet évènement a pour vocation de promouvoir la mode dans toutes ses composantes; d'offrir l'occasion aux créateurs, mannequins et autres professionnels du domaine l'opportunité de dévoiler leurs potentialités, d'accroître leur visibilité et de profiter d'un marché de rencontre et de partage unique en Afrique. Il offre aussi une opportunité exceptionnelle aux nouveaux talents de la mode de poser leurs premières marques sur une sphère qui se nourrit de la beauté et de la créativité de ces acteurs.

Le festival se veut un cadre d'échange et une collaboration permanente entre les participants, mais aussi un tremplin pour les jeunes mannequins désirant se professionnaliser.

La cinquième édition prévoit une exposition de vêtements, un défilé grand public, un défilé VIP et une foire de modes qui clôturera l'évènement.

Qui est donc Adriana Talansi ?

Designer, née à Brazzaville, Adriana Talansi est passionnée depuis sa jeune enfance pour le dessin de mode. Elle suit en 2012 des formations en couture avec Me Christian et Me Fall et concrétise son rêve en 2014 en lançant sa première collection nommée « Simple et Sublime ». Elle a participé aux défilés de mode en Angola où sa créativité s'est fait remarquer et devient l'habilleuse du comité de Miss au Cabinda puis à Brazzaville.

La même année, la talentueuse participe à la Sorom Fashion Indépendance Women 3 (Brazza Fashion Night) et remporte le prix de la meilleure styliste. Celle -ci marque un pas de plus en remportant la Main d'Or, l'un des prix les plus convoités par les créateurs congolais.

En 2016, la styliste présente sa collection « Splendeur » au Runway Dubaï saison 5. Cette collection qui suscite l'engouement du public a été son premier grand podium international.

Adriana Talansi expose en 2017 sa nouvelle collection « Héritage » au Kenya, et prend part à l'Africa Fashion Week London, l'un des évènements les plus prestigieux dans le monde de la mode. Elle a su relever le défi en présentant sa collection « Amour & Charme ». Les vêtements sont pour elle un moyen d'expression.