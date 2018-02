Congo-Brazzaville/Libye: Junior Makiesse fait bonne impression à Al Ahli SC Tripoli

En rappel, Junior Makiesse s'est révélé au grand jour à V. Club Mokanda de Pointe-Noire. Par la suite, il a rejoint AC Léopards de Dolisie où il a gagné de nombreux titres (Championnats et coupe du Congo) au plan local et a plusieurs fois participé aux compétitions africaines de club avec cette équipe. Avec la sélection nationale locale, Junior Makiesse a bien presté au Chan. Deux buts inscrits en quatre matchs, dont l'égalisation contre la Libye. Il a aussi été élu l'homme du match Congo-Burkina Faso avec à la clé deux passes décisives. Une prestation qui lui a valu la signature d'un contrat avec le club libyen où il évolue depuis quelques semaines.

Cette saison, Al Ahli SC Tripoli ne dispute que le championnat et la coupe au plan local. Junior Makiesse promet de mettre son talent à contribution pour permettre à l'équipe de retrouver la Ligue africaine des champions, la saison prochaine. « Actuellement, nous sommes premiers au classement. Il nous reste treize matchs. Pour moi, l'objectif c'est de remporter le championnat et la coupe et retrouver la compétition africaine la saison prochaine. », a expliqué l'international congolais.

L'attaquant congolais, Junior Makiesse, prouve déjà aux Libyens d'Al Ahli SC Tripoli que le choix porté sur lui n'a pas été mauvais. Après la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) Maroc 2018, il a signé un contrat d'un an renouvelable avec le deuxième club le plus titré de Libye, séduit par sa prestation lors de cette compétition continentale des équipes nationales locales. Junior Makiesse a, en effet, inscrit deux buts en quatre matchs dont un devant la Libye en quart de finale. Dans ce pays, l'international congolais confirme tout le bien que l'on pense de lui. En seizièmes de finale de la Coupe de la Libye, face à Al Tumuh, il a inscrit deux buts. D'abord à la 34e mn puis à la 86e. Son club, Al Ahli SC Tripoli, s'est finalement imposé 6 à 0.

