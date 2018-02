Congo-Kinshasa: Recours à la machine à voter - Les Etats-Unis et les Pays-Bas émettent des réserves

L'autre intervention et non la moindre est celle du représentant de l'organisation de défense des droits de l'Homme, Human Rights Watch, qui a évoqué « la crainte de fraudes lors des élections » tout en réclamant la « transparence ». Il va sans dire que toutes ces observations, les unes aussi pertinentes que les autres, n'ont pas fait bouger les lignes par rapport à l'option déjà levée par la Céni. Celle-ci tient mordicus à l'introduction de la machine à voter dans le système électoral en RDC.

Les craintes exprimées par Nikky Haley ont été également partagées par d'autres intervenants lors de cette réunion informelle, à l'instar de Lise Grégoire Van Haaren, représentante des Pays-Bas à l'ONU. Abondant dans le même sens, la diplomate néerlandaise a suggéré que la Céni organise un « test rigoureux » des machines à voter avant les élections, pour évaluer leur efficacité et se forger d'ores et déjà une conviction par rapport à leur potentiel réel. Ce test préalable est requis afin de voir « si ces machines à voter pourront résister aux conditions climatiques et fonctionner dans un contexte local où des milliers d'électeurs voteront pour divers scrutins », a renchéri Lise Grégoire Van Haaren.

Nonobstant l'argumentaire de la Céni visant à créditer le recours à l'imprimante instantanée, la plupart d'intervenants sont restés sceptiques et ont émis des réserves quant à la fiabilisation des résultats électoraux. C'est notamment le cas de l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU qui n'a pas fait dans la dentelle pour rejeter ce qu'elle considère comme un « risque énorme » susceptible de « miner la crédibilité des élections de sorte que le peuple congolais en conteste les résultats ». Nikki Haley qui a présidé la séance a demandé à tous les partenaires du Congo de réfléchir « à ce qu'ils pouvaient faire de plus pour s'assurer que toutes les parties respectent leurs engagements ».

