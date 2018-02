Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - De bonnes perspectives pour le champ pétrolier Moho Nord

Le champ Moho Nord est entré en production en 2017. Il représente un investissement de onze milliards de dollars américains pour une production attendue en phase de pic de cent mille barils de pétrole par jour. C'est le plus important gisement pétrolier jamais exploité au Congo, et Total en est l'opérateur principal.

Répondant aux questions de la presse, Guy Maurice a indiqué que Total s'emploiera dans la résolution des pénuries récurrentes de carburant dans les stations-service à Brazzaville. « Tous les efforts seront mis et notre engagement est complet sur cette question des produits à la pompe pour aider les autorités et faire en sorte que l'énergie arrive dans toutes les stations-service », a-t-il soutenu.

