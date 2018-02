Congo-Brazzaville: Dylan Saint-Louis désigné meilleur joueur de Ligue 2 en janvier

Nominé aux côtés du Rémois Siebatcheu et de l'Ajaccien Gimbert, Dylan Saint-Louis a été désigné par les internautes joueur de Ligue 2 du mois de janvier.

En janvier l'international congolais a disputé 4 matchs (2 nuls et 2 victoires) durant lesquels il a particulièrement brillé avec 3 buts et 1 passe décisive. Il a reçu 36% des voix, contre 34 % au Rémois et 30 à l'Ajaccien.

L'ancien Stéphanois a d'abord débuté l'année civile, le 12 janvier, en effectuant une entrée décisive face à Bourg-en-Bresse : lancé à la 66e, il débloque le score à la 80e (victoire finale 2-0).

Titulaire et muet au Havre le 17 janvier (1-1), il balaye à lui seul Ajaccio la semaine suivante, avec un doublé dont un coup-franc excentré de 30 mètres (victoire du Paris 2-1). Face à Auxerre, le 30, il délivre, sur corner, une passe décisive qui permet aux Parisiens de prendre un point.

C'est donc un bilan de 3 buts et 1 passe décisive en 261 minutes de jeu durant ce mois de janvier. Et depuis son arrivée à Paris 5 buts et 5 passes. Pas encore extraordinaire, mais s'il maintient ce rythme, il pourrait dépasser la barre des dix buts et pourquoi pas des dix « assists », ce qui donnerait davantage de relief à sa saison.

En attendant, le meilleur joueur du mois de janvier, c'est bel et bien lui.