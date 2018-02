Tunisie: Le pays refuse l'installation d'une base de l'Otan sur son territoire

Officiellement, la Tunisie refuse toujours l'existence d'une quelconque base et évoque la présence de seulement 70 militaires étrangers sur son sol et ce serait uniquement pour faire de la formation au compte de l'armée tunisienne, répètent les responsables.

En 2016, la Tunisie a catégoriquement nié l'existence d'une base militaire américaine sur son sol, et ce sont les déclarations des responsables américains, entre autres, qui ont confirmé l'existence de cette base pour contrôler et frapper la Libye. Les Etats-Unis avaient demandé à plusieurs reprises à la Tunisie le droit d'y installer une base.

Cette base aurait pour mission de rassembler les informations et les analyser avant de coordonner, de planifier et de diriger les opérations aux frontières maritimes, terrestres ainsi que dans l'espace. Elle lutterait contre toutes sortes de trafics transfrontaliers, le terrorisme, la migration clandestine, la drogue, etc.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.