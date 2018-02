Pour le moins, la communauté internationale qui, avec la rencontre de New York, aura un peu péché avec l'absence de l'opposition et de la CENCO, et qui semble jouer le rôle de deus ex machina pour la tenue de la présidentielle, doit rester assez vigilante en surveillant Kabila comme du lait sur le feu.

Comme le Tchadien Idriss Deby, il n'est donc pas exclu que Joseph Kabila qui a l'art d' «enfariner» ses compatriotes afin de prolonger le plus longtemps possible son mandat pourtant arrivé à terme depuis fin 2016, s'arc-boute sur la difficulté économique de son pays pour ne pas respecter le rendez-vous du 23 décembre 2018.

Et comme pour ne pas faire mentir les initiateurs de ce débat électoral devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui, visiblement, dérange le pouvoir congolais en voulant regarder de près le processus électoral, le vice-Premier ministre congolais chargé des Affaires étrangères, Léonard She Okitundu, n'a pas manqué de surfer encore sur la vague du dilatoire en tenant des propos révélateurs du peu d'enthousiasme qu'a le gouvernement de la RDC à aller aux élections.

