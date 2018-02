Afrique: Bâle II et III - Inquiétudes des banques

M. Siliadin intervenait la semaine dernière lors des Rencontres annuelles du club des dirigeants de banques et établissements de crédits d'Afrique, à Dakar. Présent à cette rencontre, M. Thierno Seydou Nourou Sy, le directeur général de la Banque nationale de développement économique du Sénégal (BNDE) a relevé une « absence de concertation en amont entre la Banque centrale et les banques. » D'où, selon lui, « le défi de la publication des informations en direction du public, qui s'adresse aux banques, mais également aux autorités monétaires. » Une interpellation légitime si l'on sait que « le bulletin du Bureau d'information commercial (BIC) n'est pas complet ou mis à jour. »

Parmi ces recommandations, il propose à ceux-ci d'éviter de faire du dispositif un projet réservé à quelques initiés de la banque. « Il faut au contraire en faire projet par et pour l'entreprise. En d'autres termes, il faut avoir une vision transversale et à long terme. »

Les normes prudentielles Bâle II et III suscitent des inquiétudes de la part des banques et établissements financiers d'Afrique. M. Jonas Siliadin, responsable de la Business unit « Risque et réglementation » de Conix Consulting rassure et propose des clés pour une bonne appropriation.

