Cote d'Ivoire: Créativité digitale - Abidjan accueille la seconde édition des Adicomdays

Ces rencontres permettront non seulement aux participants de partager les meilleures pratiques du secteur et leurs expériences respectives, mais aussi de bâtir des synergies autour de la nouvelle économie digitale.

Les NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) permettent notamment une révolution des modèles d'affaires dans tous les domaines : télécommunications, services financiers, culture, gastronomie, mode, etc.

La soirée sera organisée en partenariat avec Veilleur des Médias, expert du suivi et de l'analyse de la presse et du web. La journée du 2 mars, proposera une immersion au cœur des pôles d'innovation de la ville d'Abidjan.

Promouvoir la créativité digitale de la jeunesse africaine. C'est l'objectif qu'entend mener l'agence digitale Totem Expérience, spécialisée dans l'influence marketing et le brand content. Qui organise les 1er et 2 mars prochain au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, la seconde édition des Adicomdays.

