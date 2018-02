Kenya: Démission du procureur général Githu Muigai

Depuis l'annulation par la Cour suprême de sa victoire lors de la première élection présidentielle en août, les relations entre le président et la justice sont tendues. Dernièrement, le gouvernement a été accusé de ne pas respecter plusieurs décisions de juges. Cependant, Githu Muigai ne s'est jamais ouvertement opposé à Uhuru Kenyatta et les raisons de son départ peuvent être multiples, souligne un observateur de la politique kényane.

Githu Muigai était procureur général depuis six ans et demi. Il avait été nommé à ce poste peu après la mise en place de la Constitution de 2010, qui prévoyait des réformes de l'appareil judiciaire. « Au nom du peuple kényan, je lui exprime ma gratitude pour son engagement et son travail dévoué », a indiqué le président Uhuru Kenyatta dans un communiqué.

