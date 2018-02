Sénégal: PNIASAN - Les propositions paysannes et de la société civile partagées

Et, ensemble, nous montrons nos efforts de plaidoyer pour trouver les voies et moyens afin d'améliorer les conditions de vies des Sénégalais du monde rural", a ajouté Mm Guèye.

"Aujourd'hui, nous sommes venus partager les propositions venant du Groupe de dialogue social et politique qui se sont structurées autour de quatre grands programmes", a expliqué le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), Nadjirou Sall, dont la structure assure la présidence du GDSP.

Ces propositions issues des concertations menées par le Groupe de dialogue social et politique (GDSP) ont été partagées par les différentes parties prenantes : ministères concernés, partenaires techniques et financiers ainsi que par les services techniques en charge du processus.

Dakar — Les propositions paysannes et de la société civile dans le cadre du processus de formulation du Programme national d'investissement agricole pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNISAN) ont fait l'objet d'un partage, mardi à Dakar.

