Cote d'Ivoire: Bafing - Le lycée Alassane Ouattara de Ouaninou inauguré

Il a exhorté les parents à mettre fin aux mariages précoces. « Les filles méritent d'être à l'école. Faites tout pour que les filles aient les mêmes chances que les petits garçons », a-t-il lancé. Aux enseignants et élèves du nouveau lycée, l'émissaire de madame la ministre, leur a demandé à « redoubler d'effort » car dira-t-il, « le nom du Président de la République exige plus de disponibilité, de sacrifice et d'engagement ». Et le tout devra être couronné, par d'excellents résultats (100%) aux « prochains examens à grand tirage ».

Entre autres, l'ouverture de deux nouvelles inspections de l'enseignement primaire (Ouaninou et Koro), le lancement sous peu, des travaux de construction de deux nouveaux collèges à Guitéguéla et à Mahou-Sokourala. Il a en outre, salué, le conseil régional pour son engagement « dans la voie de la scolarisation obligatoire ». Aux élèves, il dit, « concrétisez tous les sacrifices consentis par de très bons résultats scolaires ».

A l'occasion, le premier responsable de l'Education nationale dans le Bafing, Issouf Doumbouya a indiqué que le nouveau lycée permettra d'accueillir « le flot d'élèves et de mettre fin aux soucis » d'hébergement pour de nombreux affectés loin de leurs familles respectives. Il a, par conséquent, exprimé la reconnaissance de la communauté éducative au gouvernement et au ministère de tutelle pour les nombreux investissements réalisés en faveur de l'école dans le Bafing.

Pour les populations du département de Ouaninou, la date du 10 février 2018, sera marquée dans du marbre car elle a été marquée par une double cérémonie que retiendra à jamais la mémoire collective. Il s'agit du changement de statut du collège moderne transformé en lycée, son changement de dénomination et baptisé au nom du Président de la République, Alassane Ouattara. Ces deux actes historiques, consacrent également, l'avènement d'un second lycée public dans la région du Bafing.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.