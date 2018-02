L'administration n'ayant donc pris aucun acte mettant en cause les droits de la Sicg, il ressort que « ni la Sicg, ni la Mairie d'Adjamé, ni la Primature n'ont demandé aux commerçants de payer 2 milliards de FCFA pour devenir propriétaires de leurs magasins au Forum », estime la Sicg.

Dans le cadre de la revendication de propriété des magasins au Forum du marché d'Adjamé, réclamée par l'Association des commerçants propriétaires de magasins (Acoproma), une expertise judiciaire a tranché net. En effet, le Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan a ordonné le 1er avril 2010, une expertise judiciaire de reddition de compte entre Acoproma et la Société ivoirienne de concept et de gestion (Sicg). Et cela, à la demande d'Acoproma. « Après examen, il apparait que l'Administration n'a pris aucun acte mettant en cause vos droits découlant du bail à construction passé avec la Mairie d'Adjamé », a répondu la Primature, le 10 septembre 2012, à la Sicg qui l'avait saisie le 4 juin 2012.

La réaction de la Primature fait suite au rapport de l'expert judiciaire, Christian Marmignon. L'expert judiciaire a affirmé dans son rapport, « en mai 2012 à la Page 3, que la Primature a demandé aux commerçants de payer une soulte de 2 milliards au plus tard fin 2007 pour devenir propriétaires. Poursuivant, il indique dans le rapport, à la Page 4 que la Primature et Acoproma avaient suscité un Rapport d'Arbitrage qui a évalué les Investissements effectués par la société Sicg à FCFA 12,150 milliards... »

L'administration n'ayant donc pris aucun acte mettant en cause les droits de la Sicg, il ressort que « ni la Sicg, ni la Mairie d'Adjamé, ni la Primature n'ont demandé aux commerçants de payer 2 milliards de FCFA pour devenir propriétaires de leurs magasins au Forum », estime la Sicg.

Le Tribunal précisera à la Page 6 et à la Page 7 du jugement/ADD : «Attendu que la Sicg après les conclusions du Ministère Public a repris ses moyens initiaux et a subsidiairement déclaré que si y a lieu à reddition de comptes, spécifier expressément que ladite reddition portera également sur les sommes de 2 066 670 000 FCFA et sur les 11 000 000 FCFA que l'Acoproma prétend avoir remis à la Sicg ... »