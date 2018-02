Cote d'Ivoire: Distribution des journaux papiers via numérique - Le portail du Gepci dévoilé

Pour le ministre de la Communication, de lEconomie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, « ce portail est une réponse appropriée au relèvement de la presse papier, qui connaît la mévente ».

La distribution des journaux papiers en Côte dIvoire se fait également en ligne désormais, via la place forme numérique www.pressecotedivoire.ci. Ainsi, les lecteurs pourront acheter par le biais de mobile money et télécharger les formats Pdf des journaux de leur choix, au prix unitaire de 200 F Cfa. C'est-à-dire 100 F Cfa de moins que le journal physique dans les kiosques.

Cest ce qua annoncé le vice-président du Groupement des éditeurs de presse de Côte dIvoire (Gepci), Ousmane Sy Savané. Cétait le 13 février à la faveur du lancement du portail numérique de ladite organisation.

Ousmane Sy Savané a relevé que face aux difficultés liées à la distribution des journaux sur toute létendue du territoire national et surtout dans les contrées les plus reculées du pays, il était impérieux pour eux de mettre sur pied ce portail, destiné à vendre les produits de presse. Celui-ci est donc accessible à partir des terminaux (téléphone portable, ordinateur), quelque soit lendroit du pays où lon se trouve, grâce à un accès Internet, a-t-il ajouté.

Pour le ministre de la Communication, de lEconomie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné Koné, « ce portail est une réponse appropriée au relèvement de la presse papier, qui connaît la mévente ». Il a également signifié : « cest une opportunité pour vendre dans le monde entier et donc booster les ventes et produire de la richesse ».

Bruno Koné a révélé quà ce jour en Côte dIvoire, les utilisateurs de téléphonie mobile, dInternet et de mobile money sont respectivement au nombre de 30, 17 et 10 millions dindividus. Le ministre de la Communication, de lEconomie numérique et de la Poste a enfin exhorté à un journalisme de « qualité et responsable, pour lépanouissement des entreprises de presse ».