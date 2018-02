Cote d'Ivoire: Soubré / Evénements des 5 et 6 février - Les secrétaires de sections RDR veulent que les coupables soient punis

Notons que dans la nuit du 04 au 05 février dernier, un gigantesque incendie a ravagé le grand marché de Soubré faisant d'importants dégâts matériels et financiers au sein des commerçants. Un jour plus tard, une foule de manifestants en colère, avait mis le feu aux bureaux à l'intérieur de la mairie ainsi qu'à la résidence du maire.

D'entrée, les secrétaires, ont témoigné toute leur compassion et leur soutient à l'endroit « des commerçants, des familles éprouvées, aux responsables du Rdr, au Conseil municipal et particulièrement au Maire Traoré Lassina dans cette épreuve douloureuse ». En outre, dans leur communiqué, ils demandent « au gouvernement de faire toute la lumière sur ces événements pour que les auteurs répondent de leur acte devant les tribunaux ».

