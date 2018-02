Sénégal: Vote de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dakar — L'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi portant sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, a constaté l'APS.

"Dans le cadre des actions engagées par la communauté internationale en vue de combattre efficacement la criminalité financière, les Etats membres de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA) se sont dotés, au cours des années 2000, d'un cadre juridique et organisationnel de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme", a rappelé aux députés, le ministre de l'Economie, des finances et du Plan, Amadou Ba.

"Ce dispositif renforçait les mesures de protection de l'intégrité et de la crédibilité du système financier de l'Union contenues dans les textes juridiques régissant les opérations bancaires et financières. Il visait également à préserver l'ordre public et la paix dans la sous-région", a-t-il indiqué.

Le ministre a ajouté que le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté le 2 juillet 2015 un projet de loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union.

"Cette démarche conduit (...) à insérer en l'état dans le droit interne des Etats membres, les dispositions du projet de loi interne", a-t-il précisé.

"Ce combat n'est jamais gagné d'avance. Le reflexe préventif doit être partagé par la base et à cet effet le concours des chefs de quartier s'avère primordial par les informations permettant d'identifier toute personne surtout d'origine étrangère au comportement suspect et établi dans leurs quartiers", a prévenu Amadou Ba.