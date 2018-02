Afrique du Sud: La déchéance d'un des hommes les plus prestigieux d'Afrique

Responsable de la débâcle électorale de son parti en août 2016, il savait que ses jours à la tête de l'état était compté. Aujourd'hui, l'heure de vérité est arrivée. Il ne peut plus échapper à une destitution qui ne dit son nom. C'est la grandeur et la décadence d'un homme d'état qui jouissait d'un prestige immense. On ne peut pas s'empêcher de transposer la situation de ce dirigeant à celui de nos hommes politiques. Pour le moment, il y a loin de la coupe aux lèvres.

Il n'a pas encore quitté officiellement ses fonctions de président, mais la pression exercée par son parti ANC est très forte. Jacob Zuma, l'un des chefs d'Etat les plus puissants d'Afrique si ce n'est le plus puissant, est poussé vers la sortie par les membres du comité national de l'ANC (NEC) qui l'ont sommé hier de démissionner dans les 48h.

