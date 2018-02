Madagascar: Montage d'une exposition - Mat Li partage son savoir-faire !

« Ces points que nous allons aborder sont essentiels pour la bonne tenue d'une exposition », souligne le photographe. Ceux qui désirent prendre part à l'évènement et bénéficier des conseils avisés de ce professionnel peuvent s'inscrire et envoyer leurs candidatures à l'adresse mail : incubons@gmail.com avant le 15 février. Les meilleurs projets seront par la suite encadrés afin de faire l'objet d'expositions concrètes tout au long de l'année 2018.

L'occasion pour les participants d'en apprendre davantage étant donné qu'à Madagascar, aucune école ne dispense ces formations. Ceux qui projettent d'évoluer dans le métier d'artiste doivent se débrouiller seuls et faire leurs propres recherches pour avoir une chance de briller. Pour leur montrer la bonne voie à suivre, Mat Li leur partagera donc ses expériences et son savoir-faire à travers cet atelier formation.

Comment monter une exposition ? C'est la question principale à laquelle répondra Mat Li lors de l'atelier qu'il donnera à l'Incubons Andohalo ce 19 février. L'évènement sera surtout axé sur le montage et l'organisation d'une exposition. Quel lieu choisir pour quelle manifestation ? Comment choisir et présenter ses œuvres ? D'autres problématiques seront également abordées. Conduit par un photographe, l'atelier sera néanmoins ouvert à tous les artistes de tous horizons : peintres, dessinateurs, sculpteurs et bien sûr ses confrères.

