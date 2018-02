Madagascar: St-Valentin au HDA - De l'amour et du foot!

Un dîner en tête-à-tête qui se prolongera par la retransmission en direct des quarts de final du Champion's League. Un programme qui fera sûrement la joie de ces «Messieurs» qui auront le privilège de regarder du foot auprès de leurs dulcinées. La rencontre choc entre le PSG et le Real Madrid sera placée sous le signe de la passion pour les amoureux tout court et du ballon rond. Côté menu, des plats aux couleurs des deux équipes de foot ont été proposés. Entre le Gaspacho et la Terrine de foie gras, les convives auront l'embarras du choix. De l'amour au foot, il n'y a qu'un pas à faire!

Plus particulièrement ce jour où chaque couple digne de ce nom aura un aperçu de la soirée à passer. Dîner en tête-à-tête, cinéma ou sortie en amoureux, les idées ne manquent pas. Dans ce contexte, l'Hôtel de l'Avenue à Analakely ne déroge pas à la règle. Le lounge bar de HDA propose une formule assez originale en faisant un trait d'union entre amour et sport. En effet, le «Point d'exclamation», déjà connu pour la diffusion sur écrans géants d'événements sportifs majeurs, concoctera un menu spécial pour ce soir.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.