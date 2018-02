Congo-Kinshasa: Santé - Le secrétaire général en visite au Kongo central

Le Dr Emmanuel Lukombe Balamutsu a effectué, le week-end dernier, une mission de travail à la division provinciale de la santé, à Matadi, pour faire un état des lieux du fonctionnement de cette entité.

Le Dr Emmanuel Lukombe s'est entretenu avec les cadres de la division provinciale de la santé pour avoir une idée d'ensemble sur le déroulement et les conditions de travail dans cette entité de son secteur, conformément à la réforme opérée dans ce domaine depuis plus d'une année. Le secrétaire général à la Santé s'est réjoui du bon climat de travail au sein de cette division et de la collaboration avec tous les partenaires du secteur. Il a notamment été impressionné par l'état du bâtiment qui abrite les services de la division provinciale, entre autres, la climatisation et l'équipement informatique.

La réalisation des promesses

Déjà, lors de sa prise de fonctions au secrétariat général à la santé, le 11 septembre 2017, le Dr Emmanuel Lukombe s'était engagé à s'inscrire dans la logique de la continuité de l'État pour contribuer tant soit peu à la réalisation de la politique gouvernementale en matière sanitaire. A l'époque, il a rendu un vibrant hommage non seulement au ministre d'État, ministre de la Fonction publique pour le respect de la politique du chef de l'État, Joseph Kabila, en matière de rajeunissement des cadres de l'administration publique, mais aussi au ministre de la Santé qui a proposé et avalisé sa candidature pour servir en tant que haut cadre de l'administration de la RDC.

Aux agents et fonctionnaires de son ministère, le secrétaire général a lancé un appel à la participation à l'édification de cette œuvre commune. Il avait également assuré ses collaborateurs de son entière disponibilité d'œuvrer ensemble pour relever les défis qui sont les leurs, tout en les appelant à se mettre au travail. « Je sollicite dès à présent le concours de tous les agents et cadres de notre ministère pour réussir tous ensemble la mise en œuvre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020, qui est notre fil conducteur à travers ses différents axes et stratégies de renforcement du système de santé dont il tire sa substance », avait-il conclu.

Cette descente sur le terrain rentre dans le cadre de ces efforts à déployer, conseillés par le secrétaire général et dont il a pris l'engagement, en vue de rehausser le niveau du secteur de la santé dans le pays.