Ile Maurice: Fruit Logistica 2018 - Retombées positives de la participation mauricienne à la foire

communiqué de presse

Fruit Logistica, une des foires les plus importantes au monde pour la promotion de fruits et légumes frais qui s'est tenue du 7 au 9 février 2018 à Berlin en Allemagne, a eu des retombées positives pour les opérateurs locaux qui s'étaient déplacés à l'initiative du Trade & Export Office de l'Economic Development Board - Mauritius.

En effet, ce fut une expérience enrichissante pour les participants et surtout pour les cinq entreprises qui ont participé pour la toute première fois. Ils étaient notamment Fresh Veggie Ltd, LM Pineapple & Allied Growers Cooperative Society Limited, Maumada Export Ltd, Sai Tropical Fruits Cooperative Society Ltd, et Exo-Paradise (Mauritius) Ltd.

La foire a permis aux participants d'établir des contacts prometteurs avec des importateurs potentiels et d'obtenir des commandes provenant de toute l'Europe. D'où un pas important pour consolider un marché de niche pour les entreprises mauriciennes.

Les opérateurs mauriciens ont exposé leurs produits à savoir, l'ananas Victoria, le fruit de la passion, le fruit à pain, la chayotte, et le gingembre sous la bannière 'Taste Exotic - Mauritius'. Le pavillon mauricien a attiré beaucoup de visiteurs grâce à son concept attrayant et à la dégustation organisée. En effet, les visiteurs ont eu l'occasion de goûter les fruits de la passion, l'ananas Victoria, les pâtes de fruit exotiques, et les 'gateaux piments' de Maurice. Des représentants de plusieurs compagnies aériennes de cargo étaient aussi présents au pavillon mauricien à savoir Air Mauritius, Air France, et Corsair.

L'ambassadeur de Maurice à Berlin, le Dr Kheswar Jankee a visité le pavillon mauricien et fut impressionné par l'organisation. 'C'est une foire très intéressante qui a permis aux exposants mauriciens à se connecter aux potentiels importateurs. L'Allemagne et les pays avoisinants représentent un marché potentiel non-négligeable. Je tiens à remercier le Trade & Export Office de EDB Mauritius qui a contribué largement à promouvoir le savoir-faire exotique mauricien', a fait ressortir le docteur Jankee.

Fruit Logistica 2018

Fruit Logistica a marqué une étape importante cette année en attirant quelque 75 000 visiteurs de 130 pays et environ 3 000 exposants. L'événement a vu la participation de décideurs de haut niveau à travers le monde. Maurice s'est positionné dans le Hall 26 avec d'autres opérateurs d'Afrique parmi le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Kenya, la Tanzanie et le Ghana.