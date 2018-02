Congo-Kinshasa: Le Dr Oly Ilunga visite les centres de traitement de choléra à Kinshasa

Pour le ministre de la Santé publique, la population doit rester confiante et tout le monde doit rester sur le qui-vive, en respectant les mesures d'hygiène, telles que le lavage des mains, la consommation de l'eau potable, la chloration de l'eau de consommation, l'entretien des latrines et tant d'autres. « Ces mesures d'hygiène doivent entrer dans nos habitudes dans le respect de l'environnement pour rester dans les meilleures conditions de bonne santé », a -t-il insisté .

Les deux centres ont pour objectif d'assurer la prise en charge médicale des malades. Pour se rendre compte de leur fonctionnement, le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga, s'y est rendu sur place. Le centre de traitement de choléra (CTC) à Pakadjuma est le premier site visité. Ici, le patron du secteur de la santé a commencé par visiter les deux bladders, c'est-à-dire les réservoirs d'eau mobile, installés par sa structure en partenariat le Programme national d'élimination du choléra et de lutte contre les maladies diarrhéiques. Ces bladders ont été installés pour approvisionner la population de Limete industriel 3 en eau potable. La mise en place de ces bladders de plus de dix mille mètres cubes chacun fait partie de l'une des stratégies de riposte contre le choléra initiées par le ministère.

