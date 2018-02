Congo-Brazzaville: Gymnastique - Babelle Nord Pandzou déterminée à tenir tête

Alors que la Ligue de Pointe-Noire de la discipline lance, le 17 février, la campagne de détection des jeunes gymnastes au niveau départemental, Babelle Nord Pandzou, championne du Congo en catégorie junior a annoncé ses ambitions pour la nouvelle saison.

Sociétaire de l'olympique club de Pointe-Noire du coach Bertony, Babelle Nord Pandzou a remporté la médaille d'or au championnat national, l'année dernière à Brazzaville, en catégorie junior. « Cette médaille d'or du Congo était pour moi une surprise parce que, c'était ma première participation au championnat national qui a été organisé hors de mon département.», a indiqué la jeune championne, qui a souligné qu'elle avait manqué sa première compétition en 2015, alors cadette, suite à une baisse de travail. « En 2017, j'ai décidé de me remettre au travail, ce qui m'a permis d'arracher ma qualification en remportant l'or au niveau départemental. Arrivé à Brazzaville, j'ai confirmé ma détermination, en accrochant encore l'or devant six autres candidates des autres départements. C'était mon grand plaisir de ramener de l'or national à la maison pour prouver à mes parents que je pratique aussi le sport de haut niveau et les rendre heureux autant que pour mon travail scolaire », s'est-elle réjouie.

Egalement médaillée d'or au niveau départemental, Babelle Nord Pandzou monte cette année en catégorie senior. Elle est déterminée à tenir tête au niveau départemental et national. « J'aimerai bien conserver ma place de championne même en catégorie senior, je suis toujours en forme, je suis combattante et prête à l'épreuve », a-t-elle dit, avant d'inviter les jeunes filles et garçons de venir s'illustrer lors de la campagne de détection qui sera lancée par la Ligue, le 17 février dans un établissement scolaire de la place, dont le nom n'est pas encore connu.