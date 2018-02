Congo-Brazzaville: Cantines scolaires - Les Etats-Unis disposés à injecter environ 15 milliards FCFA

En outre, les deux personnalités ont évoqué la question sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement de la langue anglaise au Congo. Ainsi, le diplomate américain a expliqué au ministre le programme Fellow consistant à améliorer les compétences des enseignants et des cadres administratifs en anglais. De même, les deux parties envisagent de réviser les programmes de formation en anglais. Car les enseignements actuels seraient en déphasage avec la nouvelle donne. Pour ce faire, les Etats-Unis travailleront avec l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques (Inrap) pour la révision des curricula de formation. « Nous collaborons aussi avec le ministère de l'Enseignement primaire sur la possibilité d'améliorer l'enseignement de la langue anglaise au Congo. Il y a un expert américain qui viendra ici, en septembre, pour travailler avec l'Inrap sur les curricula d'anglais », a annoncé l'ambassadeur.

