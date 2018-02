Madagascar: Kiosque de l'ONTM - Une nouvelle plateforme pour améliorer l'accueil des touristes

L'accueil et les informations constituent des éléments importants visant à rehausser l'image de la destination Madagascar.

Le nouveau kiosque d'information de l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) a été déplacé dans un endroit stratégique. C'est juste à la sortie de la sous-douane des voyageurs à l'arrivée internationale et à proximité de l'accès au Terminal des vols domestiques dans l'enceinte de l'aéroport international d'Ivato. « Il s'agit d'une nouvelle plateforme pour améliorer l'accueil des touristes. En plus, ceux-ci y pourront acquérir toutes les informations concernant le secteur du tourisme. L'objectif étant d'améliorer la visibilité de la destination Madagascar », a déclaré Joël Randriamandranto, le Président du Conseil d'Administration de l'ONTM lors de l'inauguration de ce nouveau kiosque d'information hier à Ivato.

Service au top. « Plus moderne dans son design, ce kiosque est équipé d'un écran TOTEM tactile et arbore les visuels du nouveau branding de la destination. De couleur grise et blanche, il adopte par ailleurs la nouvelle charte couleur de Ravinala Airports, gestionnaire de l'aéroport international d'Ivato », a-t-il rajouté. En outre, « l'ONTM formera bien des agents travaillant dans le kiosque en matière d'accueil malgré le fait que notre population est réputée pour son accueil chaleureux au niveau mondial. Des formations spécifiques sur le tourisme, la géographie et l'histoire de Madagascar leur sont également prodiguées. Il faut que le service offert soit bien au top car c'est le premier bureau installé à la porte d'entrée du pays », a-t-il enchaîné. Le ministère du Tourisme a loué les efforts entrepris par l'ONTM en mettant en place ce Kiosque d'information. En effet, « l'accueil et les informations constituent des éléments importants visant à rehausser l'image de la destination », a soulevé Toky Rabeson, le directeur général du Développement du Tourisme.

Valoriser les atouts. Par ailleurs, le kiosque mettra à la disposition de tous les voyageurs, toutes les informations concernant les produits et les offres de tous les opérateurs œuvrant dans le secteur du tourisme, et ce, répartis dans toutes les régions de l'île, via des brochures, des cartes, des magazines et des flyers. On peut citer notamment les hôteliers, les restaurateurs, les agences de voyages, les Tours Opérateurs, les loueurs de voitures et bien évidemment tous les Offices Régionaux du Tourisme qui vont y publier toutes les informations concernant leurs circuits et leurs spécificités touristiques de leurs régions respectives. « Ce kiosque propose ainsi aux visiteurs, une première approche inédite de la Destination Madagascar. L'objectif vise à améliorer leur accueil dès leur arrivée sur le territoire national et à valoriser les atouts de son offre touristique y inclus les activités phares du pays », a fait savoir Joël Randriamandranto. Pour sa part, Ravinala Airport, représenté par son directeur général Vincent Devauchelle, ne ménage pas ses efforts pour améliorer l'accueil des touristes aussi bien nationaux qu'étrangers en termes d'infrastructures.