Madagascar: Vol à la roulotte à Diégo - Arrestation de Jean Romain, un redoutable malfaiteur

Lors de l'enquête, il a plaidé coupable et a raconté en détail son mode opératoire. Il a sévi sur l'axe de la rue La Fayette. Il a par exemple brisé la glace d'une voiture stationnant en face de l'église Anglicane. Il s'est emparé d'une somme de 5 millions d'Ariary, puis il s'est ensuite attaqué à un véhicule garé en face de la boulangerie Mouna Glace où il a trouvé des devises et des ariary. Il opérait, dit-il, tout seul. Les enquêteurs ont été sidérés par l'habileté dont il faisait preuve pour détacher les auto radios. Le malfaiteur a été déféré le 7 février au parquet.

L'homme a 30 ans et est spécialiste en mécanique. Il a dévalisé plusieurs voitures stationnant sur la rue Justin Bezara et sur la rue La Fayette.

