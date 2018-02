Madagascar: « Malagasy Miara-Miainga » - Remise en cause de l'indépendance et de la crédibilité du CFM

Le « Malagasy Miara-Miainga » affiche un pessimisme par rapport au travail du « Conseil du Fampihavanana Malagasy » (CFM). « Le processus de réconciliation nationale mené actuellement risque d'être voué à l'échec », estime le Porte-parole du MMM Ranaivoarison Johny.

A noter que le CFM a consulté le parti de Hajo Andrianainarivelo la semaine dernière dans le cadre de ce processus. Selon le MMM, « la réconciliation nationale ne devrait pas compromettre le processus électoral ». En effet, le parti ne cache pas son inquiétude sur le fait que les actions menées actuellement par l'équipe de Maka Alphonse tendent vers le report des élections. « La réconciliation nationale ne devrait pas être utilisée comme excuse pour repousser le scrutin et modifier le calendrier électoral car les élections doivent impérativement être organisées dans le strict respect du cadre de la légalité... C'est un processus à long terme qui ne doit pas être réalisé dans la précipitation », martèle Ranaivoarison Johny.

Vérité. Le « Malagasy Miara-Miainga » réitère également que le CFM doit respecter le processus « Vérité - Pardon - Réconciliation ». « Le peuple malgache doit connaître la vérité. Par ailleurs, ceux qui ont commis des fautes envers la Nation doivent d'abord demander pardon avant la réconciliation. Le CFM ne devrait pas non plus focaliser le processus dans le domaine de la politique car les crises ont aussi fait des milliers de dégâts sur le plan social et économique, pour ne citer que le cas de nombreux opérateurs économiques victimes d'actes de pillages ».

Après la rencontre avec les membres du « Conseil du Fampihavanana Malagasy », le MMM remet en cause la composition, l'indépendance et la crédibilité même de cette structure. « Parmi ses membres figurent des acteurs ayant joué un rôle durant les crises politiques qui ont frappé le pays, en l'occurrence d'ancien Premier ministre et des ministres », dénonce Ranaivoarison Johny.