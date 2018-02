Madagascar: Global Startup Week-end Women - Destination Paris pour l'équipe gagnante

Global Startup Weekend Women est une initiative internationale menée par Paris, ayant pour objectif de favoriser des actions entrepreneuriales plus diversifiées et inclusives, et de valoriser l'impact des femmes dans l'entrepreneuriat.

Elles s'appellent Yaoudah Tiandranahary, Hoby Olive Rakotosoa et Hoby Ravelomanantsoa. Elles, ce sont les gagnantes de la première édition de Global Startup Week-end Women Antananarivo 2018 qui s'est déroulée à la l'American Center les 9 ; 10 et 11 février derniers. Elles ont mis en compétition le projet Ny Ahy qui consiste en la création d'une gamme de produits de maquillage pour les peaux métissées et noires.

Paris. Un projet très bien monté et qui permettra aux trois membres de l'équipe gagnante de s'envoler pour Paris en vue de la prochaine étape. Ce sera en début du mois de mars pour la grande finale internationale de Global Startup Women où nos trois startupeuses vont se confronter avec des équipes émanant d'une vingtaine de pays. Une finale à ne pas manquer puisqu'il s'agit d'un des rares rendez-vous de promotion des « startup », de création d'un écosystème international pour les entrepreneures et les femmes. En tout cas, les participantes malgaches ont fait preuve d'une performance exemplaire en ayant réussi à présenter des projets inspirants, innovants et extraordinaires en seulement 54h.

Guest Speaker. Une prouesse également pour l'équipe organisatrice, menée par Carole Rakotondrainibe, une Lead Organizer au grand talent ; et qui, seulement en quatre semaines, a pu gérer avec succès ce concours qui a vu la présence de 25 participants effectifs répartis en 7 équipes projets. La réussite de ce Startup Women est aussi à mettre à l'actif de sponsors et partenaires. Pour ne citer, entre autres que le CEO du groupe Axian -Hassanein Hiridjee, le Guest Speaker qui est venu soutenir l'événement lors de la soirée inaugurale, où il a partagé son vécu, ses visions, son optimisme pour l'entrepreneuriat à Madagascar et à l'occasion de cet évènement: l'entrepreneuriat au féminin. Pour en revenir au concours, SARA, une société de collecte de distribution de légumes et de fruits frais est arrivée en 2è position tandis que Yumicius, un projet de production de brownies - minutes fait maison a décroché la 3è place. Enfin, le coup de cœur du jury est revenu à ZARIZEN, le projet de potagers d'intérieur intelligents et écologiques.