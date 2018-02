Madagascar: Soirée électronique - Bradih à l'affiche à l'Is'art

De fil en aiguille, Bradih crée ses mix et ses samples, et travaille avec des artistes locaux pendant un long moment, durant lequel des singles sont sortis. Il est doté d'une très grande culture musicale, une maîtrise de nouvelles techniques de Deejaying et de production musicale, ainsi que des connaissances en installation et en réglages de son.

Il y a douze ans, le musicien troque sa guitare contre les platines, laissant sa carrière de jazzman au profit du djing. Sa passion pour la musique électronique l'a conduit à changer de style de musique quand il a habité la Norvège en 2006. Un an plus tard, Bradih mixe dans les soirées privées pour se forger son style, mais c'est en 2010 qu'il a décroché son diplôme de dj chez AKKS Oslo.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.