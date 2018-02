Madagascar: Art contemporain - Le concours Paritana à sa dernière ligne droite

L'exposition prendra fin le 23 février.

Depuis lundi, le concours d'art contemporain Paritana est à son épicentre. Les dix finalistes exposent leurs œuvres à l'Institut français à Analakely. Photographie, sculpture, bande dessinée, dessin, peinture numérique... tout se dévoile.

L'art contemporain malgache bouge d'un ton. Le concours Paritana à son épicentre, les finalistes se dévoilent à travers l'exposition à Analakely. En attendant de savoir les trois lauréats du concours le 21 février, le public a le loisir de découvrir chaque artiste et en juger de leurs talents.

Rassemblant des artistes de différents horizons, le choix s'avère difficile pour le jury. Si les artistes comme Mahefa Rasamuel, Donn et Dwa sont déjà précédés d'une notoriété dans le milieu, les jeunes talents à l'instar d'Inès Ramerison, Richianni et Nary Arthur ne déméritent pas.

Artistes éclectiques, chacun de ces finalistes est susceptible de succéder à Temandrota, le lauréat de la première édition. Effectivement, ce prix a été destiné à valoriser et soutenir des artistes en matière d'Art contemporain. Le but est de contribuer à la dynamique créatrice de la scène artistique malgache et permettre à l'artiste le plus talentueux d'exposer à l'étranger. Un soutien en faveur des entreprises culturelles francophones et pour le renforcement des capacités des artistes. A titre de rappel, le lauréat se voit décerner une résidence de trois mois, suivie d'une exposition personnelle à la Cité internationale des Arts à Paris, tandis que le deuxième et troisième prix sont respectivement constitués par une bourse d'aide à la création et une dotation en matériel.

Les finalistes exposant à l'IFM Analakely

Andriamialison Njaratiana Antonio, Donn (peinture-sculpture)

Andriamiarintsoa Fabio Thierry (photographie)

Andriantsialonina Eric, DWA (BD)

Nary Arthur (dessin)

Raherinjatovo Richianny (dessin)

Rajaobelina Liva Marc (BD)

Rajerisaona Jean, Jerwy (peinture numerique)

Ramerison Cadillac Ines (plasticienne)

Rasamuel Mahefamamy (peinture)

Razafindrakoto Mamy Nirina, TangalaMamy (photographie)