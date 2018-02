Madagascar: Oncologie pédiatrique - Trois nouveaux cas diagnostiqués par semaine

Traitement. La durée du traitement des cancers varie selon le type. Le Dr Mbola Rakotomahery d'expliquer que, pour le type cancer hémopathie, cela peut prendre jusqu'à deux ans, tandis que pour le cancer des reins par exemple, le traitement peut être effectué en quatre mois. Par ailleurs, il convient de noter que l'État prend en charge cinq types de cancer des enfants. «Prise en charge effectuée grâce à la collaboration de l'État et ses partenaires (nationaux ou internationaux)» selon les dires du chef de service d'oncologie pédiatrique auprès du CHU-JRA. «Pour les cancers ne faisant partie de la liste, les familles doivent prendre en charge la totalité du traitement» a ajouté le médecin. Il convient de noter que le coût du traitement du cancer est assez élevé et que pour les nombreuses familles malgaches (moyennes, si l'on peut encore le dire ainsi étant donné la situation actuelle) ont dû mal à assurer le traitement de leur malade. La gratuité du service d'oncologie pédiatrique contribue à donner aux enfants malades du cancer une chance d'échapper à leur maladie... de continuer à vivre comme les autres enfants en bonne santé.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.