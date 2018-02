Ile Maurice: Controverse autour d'un partage de biens - Sandyana Sinatambou en Cour suprême

Raouf et Mahmood Bauccha affirment avoir signé un document sans avoir été informés du contenu. Ils avancent avoir sollicité à maintes reprises Sandyana Sinatambou, par la suite. «Après avoir insisté, elle nous a remis un document qui n'était pas signé, stipulant que nous avions, comme héritiers, agréé la vente d'une portion de terrain à The Vale, Rivière-du-Rempart, entre autres.»

Ce sont les héritiers de feu Aubdoola Bauccha, par le biais de Me Imthihaz Mamoojee, avocat, et Me Farah Hossen, avouée, qui ont sollicité la Cour suprême. Dans leur plainte, Raouf et Mahmood Bauccha expliquent s'être tournés vers l'étude Sinatambou pour le partage des biens. «On nous a fait croire que Sandyana Sinatambou était notaire», disent-ils. D'ailleurs, à aucun moment, la jeune femme ne les aurait informés du contraire, soulignent les deux frères.

