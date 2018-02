Afrique de l'Ouest: Corridor Ouaga/Lomé - L'URCB dénonce la persistance des rackets et tracasseries policières

Pour éviter que la crise resurgisse, l'UCRB a pris des recommandations qui se résument, entre autres, à la convocation d'une rencontre urgente entre les parties prenantes pour élucider les points d'incompréhensions, la clarification du poste de contrôle documentaire au niveau de Cinkansé, la mise en place d'un comité ad 'hoc de veille et de suivi des accords la réduction du nombre de contrôles sur l'axe Cinkansé - Koupèla afin de minimiser les rackets et les tracasseries.

Elle relève également la persistance des rackets et tracasseries aux postes sécuritaires de Bittou, Tenkodogo et Koupèla malgré le protocole d'accord.

Selon les constats de l'UCRB, on note la reprise effective du paiement de la redevance et au niveau du poste de contrôle de Koupèla, les contrôles se font toujours sous un arbre alors que, selon, l'union, cela devrait se faire au pied du véhicule afin de minimiser d'éventuels risques.

Dans cet accord, on relève que le nombre de postes de contrôles documentaires sur le corridor est limité à deux soit un poste à la sortie de Cinkansé et un autre à l'entrée de Ouaga ; le nombre de postes de contrôles sécuritaires effectués au pied du véhicule sur le corridor est limité à trois soit Bittou, Tenkodogo et Koupèla.

Le président de l'UCRB explique que tout chauffeur routier paie la taxe routière pour rouler tranquillement et lorsqu'il y a un parking aménagé dans une ville, il stationne pour se reposer et paie avant de quitter les lieux. Alors que, affirme-t-il, les chauffeurs routiers font face à des barrières où il leur est demandé de payer une taxe communale.

Et Brahima Rabo, président de l' UCRB, de déclarer que les tracasseries subies par leurs chauffeurs routiers persistent toujours sur le corridor Ouagadougou - Lomé avant de revenir sur un certain nombre de points.

« L'UCRB et sa centrale syndicale CSB se réservent le droit de mener à bien par tous les moyens légitimes et légaux, la consolidation des acquis du protocole d'accord obtenu sous l'égide du chef de l'Etat. Elles demeurent de ce fait prêtes à entamer des actions si les recommandations citées ne sont pas prises en compte ».

