Au siège de CENACOF, lundi 12 février dernier, des professionnels des médias ont été conviés à un atelier d'information sur les contours de la réforme de l'administration publique.

Avec comme leitmotiv, faire d'eux et, à travers eux, leurs médias, des communicateurs de la réforme de l'administration. Le Ministère de la Fonction Publique, en partenariat avec le Projet de la Réforme et de Rajeunissement de l'Administration Publique -PRRAP-, a été à la base de ces assises.

"La réforme et la modernisation de l'administration publique sont un passage obligé vers l'émergence", a confié Michel Bongongo, Ministre d'Etat, Ministre en charge de la Fonction publique qui a donné le go de cette réunion. Poursuivant que la presse est aussi un passage obligé vers la réussite de la réforme pour faire de l'administration publique un instrument de développement". Pour Michel Bongongo donc, les journalistes ayant pris part à cette formation ainsi que tous ceux qui peuvent mordre à l'hameçon de cette cause, pour plus d'efficacité, peuvent se constituer en un réseau pour étendre la bonne communication sur la réforme de l'administration en RDC.

Photo du jour

Jean-Paul Mabaya, Coordonnateur ai du PRRAP, a ouvert le bal des interventions en développant le thème : «pilotage et dialogue : soutien à la mise en œuvre du programme de réforme de l'administration publique». Il est revenu sur le caractère général de l'administration qui touche tous les secteurs de la vie nationale et des trois pouvoirs de l'Etat. Ce faisant, il apparaissait utile, agréable, et même nécessaire d'un programme de pilotage notamment, par le PRRAP. Tombola Mukeni, son successeur à l'estrade, Chef de mission de la CNSSAP, s'est appesanti sur la promotion de la sécurité sociale et la mise en œuvre de la retraite. Constant-Koko Mudekera, Coordonnateur du Secrétariat National de Renforcement des capacités (SENARC) à son tour, s'est appesanti sur la formation et le renforcement des capacités.

Puis, il y a eu les interventions de Norbert Yamba Yamba, expert en décentralisation du PRRAP qui est intervenu sur la mise en œuvre de la décentralisation administrative et sectorielle. Un exposé a été aussi effectué sur le projet des "jeunes professionnels -JPO- qui, comme l'initiative de l'ENA, œuvre en parallèle pour rajeunir l'administration mais avec des objectifs précis. Jules Dumas a clos les interventions avec le tableau de bord de suivi des indicateurs du projet. Il faut noter que ce dernier a livré à la presse un numéro ouvert à travers lequel qui veut peut puiser toutes les informations souhaitées sur l'avancée de l'application de la réforme de l'administration publique. C'est le 0894177199. Pour bien d'experts, consultants, conseillés et autres qui ont pris part à ces assises, la nécessité d'une réforme de l'administration et du rajeunissement de cette dernière apparaît comme un des objectifs impérieux, aptes à faire du Congo-Kinshasa le Grand Congo au cœur de l'Afrique.