Hier, à l'Hôtel Invest, les représentants de cette Société Egypto-Allemande à Kinshasa ont échangé avec la presse pour tabler sur les ambitions de l'EGEMAC au pays. La veille, soit le lundi 12 février 2018, ils étaient face à Ingele Ifoto, Ministre de l'Energie, leur secteur de prédilection.

Egytian German Electrical Manufacturing Co.) -EGEMAC-, par le bais de ses représentant notamment, le Directeur Général, Usama Abdallah, et la Directrice de Marketing, Neven Adel, a dévoilé sa volonté de travailler avec la SNEL et autres sociétés de la place pour leur fournir des équipements de qualité en matière de contrôle et transports de l'énergie électrique. Séance tenante, ils ont exhibé leurs différents produits électriques pouvant servir le peuple congolais d'une manière ou d'une autre qui souffre au travail comme à la maison du manque du courant électrique parce que tel ou tel autre équipement censé servir à protéger, moduler, transmettre de l'électricité est en mauvais état et, n'a de cesse de tomber en panne.

La présence de l'EGEMAC sur le sol de la République Démocratique du Congo est, cependant, le fruit de la coopération diplomatique. Voulant travailler avec la Société Nationale d'Electricité -SNEL-, l'entreprise Egypto-Allemande est en relation avec la RD Congo, il y a de cela plus de deux ans, a indiqué la Directrice de Marketing, Neven Adel. Avec un but ultime d'apporter la lumière dans tous les coins de la RDC, l'EGEMAC est déterminée; tranche-t-elle. Après des différentes démarches pour l'obtention des documents de leur partenariat avec la SNEL, la Société Egypto-Allemande des fabrications électriques est enfin prête pour fournir des matériels quant à ce. Elle dispose d'une expérience internationale et des produits du même standard. Notamment, produits de haute, basse et moyenne tension, a-t-elle signalé. Disjoncteurs 72.5KV et 245KV, Sélectionneurs 72.5KV, 245 KV, Transformateur d'intensité 72.5KV, ceux-ci font partis des produits à haute tension, a explicité Neven Adel. Dans la même optique, Neven Adel et Usama Abdallah ont, à cet effet, donné de la lumière sur les produits de basse tension.

D'où, y a-t-il nécessité d'indiquer les tableaux de distribution moyenne tension de type SIMOPRIME jusqu'à 12KV isolé dans le vide et, de même type, A4 (24 KV) etc., ont-ils insinué. Aussi, l'on peut signaler le tableau de distribution basse tension (Débrochable) de type NGCB, tableau de contrôle, protection, contrôle et charge batterie. Par ailleurs, les portes de l'EGEMAC sont ouvertes à toute entreprise privée ou personne voulant travailler avec elle pour une fourniture efficace de ses produits selon ce duo de l'EGEMAC. Il sied de signaler qu'EGEMAC fait partie des premiers fournisseurs en RD Congo. Cette Société Egypto-Allemande des fabrications électriques a été établie conformément à la loi N043 de l'année 1974 et la loi commune d'Investissement N0230 de l'année 1989. Ainsi, les véritables activités de production ont commencé depuis Janvier 1979 en coopération technique avec les plus meilleurs fabricants internationaux des tableaux de distribution à cette époque (SIEMENS Allemagne etc.).