Liberia: Le suspect d'un massacre commis durant la guerre civile retrouvé

Sur la base de nos preuves et de ce que nous ont dit les témoins, nous sommes convaincus que Monsieur Thomas est celui qui a conduit les troupes dans l'enceinte et qu'il est complice de ce massacre », ajoute-t-il.

« Beaucoup de personnes de ces ethnies Mano et Gio ont estimé que l'Eglise serait un sanctuaire », témoigne Hassan Bility, président de l'Association Global Justice and Research Project, qui traque au Liberia les criminels de guerre.

Le 29 juillet 1990, en pleine guerre civile, environ 2000 hommes, femmes et enfants, se réfugient dans l'église luthérienne Saint-Pierre de Monrovia. Ces personnes sont en grande majorité des Mano et des Gio, deux ethnies perçues par le gouvernement comme des soutiens de Charles Taylor.

L'homme, qui vit aujourd'hui aux Etats-Unis, est accusé d'être l'un des auteurs du massacre de l'église luthérienne de Saint-Pierre de Monrovia, l'une des tueries les plus importantes de la guerre civile libérienne, qui avait causé la mort en juillet 1990 de plus de 600 personnes.

