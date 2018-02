Ile Maurice: Roubina Jadoo-Jaunbocus - «Il est temps qu'on accouche de ce Children's Bill !»

interview

Aussitôt que j'ai pris connaissance des incidents, j'ai déclenché un plan d'urgence. Les équipes de la Child Development Unit (CDU), dont une psychologue, ont été dépêchées pour maîtriser la situation. Le Chairperson du National Children's Council (NCC) également. Malheureusement, six enfants ont été blessés et conduits à l'hôpital, mais ce ne sont pas des blessures graves. Deux des enfants ont été admis à l'hôpital Brown-Séquard Hospital pour troubles psychiatriques. En parallèle, j'ai demandé une enquête au NCC, qui gère ce shelter, sur les circonstances de cet incident. Nous avons déjà identifié une première série de mesures lors d'une réunion, ce matin. L'enquête nous aidera à éviter ce genre de situation.

Êtes-vous satisfaite de la situation dans les shelters ?

Depuis mon arrivée, j'effectue moi-même des visites surprises dans les shelters. J'ai pris connaissance des différents rapports, mais je veux mener ma propre enquête. Au fur et à mesure, je demande des solutions et des améliorations. Le secteur de l'enfance est le plus vulnérable, au sein de mon ministère, et mérite toute mon attention.

Avez-vous pris connaissance du rapport Vellien ?

Bien sûr. C'était une de mes premières préoccupations quand j'ai pris la responsabilité de ce ministère. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir où en sont les recommandations du rapport. Ce qu'il reste à faire et comment y arriver. J'y travaille déjà d'ailleurs...

Où en est le «Children's Bill» ?

C'est mon plus grand défi à ce jour. Cela fait plus de 10 ans que le ministère travaille sur le Children's Bill. Il est grand temps qu'on accouche de ce projet de loi ! Bientôt, nous tiendrons des consultations nationales avec les organisations non gouvernementales et toutes les parties concernées, sous la supervision d'une équipe légale de l'Attorney General's Office. Nous faisons de notre mieux pour que ce projet de loi soit présenté lors de la prochaine séance parlementaire.