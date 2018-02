Ile Maurice: GIPM - Grandes idées petits moyens

L'ancien secouriste explique que les recherches pour retrouver une personne disparue peuvent prendre des mois si les autorités ne donnent pas l'ordre d'arrêter. Comme le cas de cette femme qui s'était rendue à Plaine-Champagne pour cueillir des goyaves de Chine et qui n'a jamais été retrouvée. Les recherches avaient duré six mois.

Durant ses 24 ans d'expérience, cet ancien du GIPM nous explique qu'il s'est rendu aux Gorges de la Rivière- Noire à plusieurs reprises pour des sauvetages. Il y a des randonneurs qui y ont laissé la vie et certains qui n'ont jamais été retrouvés, dit-il. «Il y a le cas d'un cardiologue et de sa famille qui s'étaient retrouvés en difficulté aux Gorges. Un élément du GIPM les avait retrouvés. Mais le cardiologue était inconscient. Il avait été hélitreuillé jusqu'à Pétrin, où un médecin du SAMU avait constaté son décès», raconte-t-il.

Un ancien officier de cette unité soutient que le pays n'est pas encore arrivé à l'étape où les recherches sont menées à l'aide de système de géolocalisation. «Dans les films, ça paraît simple, mais à Maurice, on est loin derrière, explique-t-il. La meilleure chose à faire quand on se perd est d'envoyer un message avec 'My location' viaWhatsapp. Suivant ces indications, les éléments du GIPM, avec l'aide de l'Helicopter Squadron, pourront venir sur place dans les plus brefs délais.»

