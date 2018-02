Tunisie: Maâmar pour un gros challenge

Face à l'assèchement des recettes, le président du club, Mohamed Saidi, a annoncé dernièrement son énième démission. Avant de revenir sur sa décision, sans doute suite à quelques promesses dont on connaît parfaitement la fragilité. Mais l'épuisante lutte contre la pénurie financière n'en est pas pour autant gagnée.

«En fait, les soucis financiers et l'accumulation des arriérés de salaires et primes ont inévitablement influé sur notre rendement et nos résultats, souligne l'ancien milieu polyvalent de l'ESS, champion d'Afrique 2007. Je suis content de mon parcours à Médenine et de ce que j'ai pu donner à ce club. Tout, en fait. J'ai la conscience tranquille. Il y a de la marge et des matches pour éviter la zone dangereuse. Mon départ pourrait créer le choc psychologique. Encore faut-il que toutes les composantes de la grande famille médeninienne se mobilisent afin de sauver le club du purgatoire.»

Atoui assistant

Cela n'a pas traîné: le nouvel entraîneur des «Jaune et Noir», Lassaâd Maâmar, a entamé depuis hier son travail. Il doit composer avec un effectif qui peine à s'imposer, y compris à domicile, et qui reste sur une série de six matches sans victoire. Le dernier succès remonte en fait à l'exploit réalisé face à l'Etoile Sportive du Sahel (2-1) pour le compte de la 12e journée.

Ancien coach de l'Espérance Sportive de Zarzis, Avenir Sportif de Gabès, Club Sportif de Korba, Stade Gabésien, Association Sportive de Djerba, Jeunesse Sportive Kairouanaise, Etoile Olympique de Sidi Bouzid en Tunisie, Ahly Shendi au Soudan, Al Fayha en Arabie Saoudite et Al Wahda en Libye, Maâmar va garder l'assistant qui avait secondé Gharbi, à savoir Walid Atoui.

Samedi prochain, il conduira le COM pour la première fois, en déplacement à Monastir.

Aujourd'hui barragistes (12e avec 15 points), les copains d'Aymen Mnafeg ne comptent plus que deux points d'avance sur le premier relégable, l'ES Zarzis.

Maâmar est parfaitement conscient que ce ne sera pas une partie de plaisir...