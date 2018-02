Congo-Kinshasa: L'activiste Timothée Mbuya libéré après six mois de prison

« Le motif de son arrestation était arbitraire, poursuit As Aslan. C'était une marche organisée avec les militants de la Lucha. Nous croyons qu'organiser une marche et lire un mémo n'est pas un motif de condamnation.

Pour As Aslan, membre du Collectif d'action de la société civile (Casc), sa libération est une bonne nouvelle mais il faut aller plus loin. « Nous sommes très contents qu'il soit d'abord libre, qu'il retrouve la grande famille de la société civile du Grand Katanga, explique le militant.

En République démocratique du Congo (RDC), l'activiste Timothée Mbuya a finalement pu quitter sa cellule au bout de six mois de prison à Lubumbashi le 13 février après avoir été condamné à un an de prison avec sursis.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.