Tunisie: Jouneïdi Abdeljawed tire sa révérence

Al Massar a relevé par ailleurs «l'existence de positions reflétant la diversité au sein du parti et pris note de la décision de Jouneidi Abdeljawad de mettre fin à sa mission à la tête du secrétariat national et à sa responsabilité comme coordinateur du parti». Il a précisé que le bureau politique se réunira ultérieurement pour examiner la question du remplacement de Abdeljawad.

Le parti a appelé d'autre part le gouvernement à garantir «les conditions de neutralité et de transparence pour assurer le succès des élections municipales, appuyer les compétences en son sein, et réviser les désignations sur fond d'allégeance partisane au sein de l'administration».

«Notre participation au gouvernement comme partenaire traduit notre sens de la responsabilité politique tant que le gouvernement s'emploie à combler les défaillances en matière de communication avec les signataires du Document de Carthage (en juillet 2016), dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la lenteur dans la mise en place des institutions constitutionnelles et l'actualisation des lois non conformes avec la Constitution», souligne Al Massar.

Il a appelé à l'améliorer pour «gagner les enjeux économiques et sociaux» en mettant en place des outils de contrôle de son contenu, pour garantir la bonne gouvernance et associer effectivement les parties signataires.

Au terme de la réunion de son bureau politique dimanche et l'évaluation par son conseil central tenu récemment du Document de Carthage et de la participation au gouvernement d'union nationale, le parti a exprimé dans une déclaration sa «préoccupation à propos de la mise en œuvre du document».

