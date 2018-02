Tunisie: Possible report

Le président de l'Isie ne se prononce pas clairement sur le rapport, mais il laisse entendre que l'on pourrait opter pour l'organisation d'élections partielles «au cas où le 22 février, date de la clôture du dépôt des candidatures, on découvrirait que, dans certaines circonscriptions, on n'a pas réussi à trouver des listes partisanes ou représentant des alliances répondant aux conditions requises».

Publiés deux jours avant le démarrage, demain jeudi 15 février, du dépôt des candidatures aux municipales auprès des instances régionales indépendantes des élections (Iries) et révélés en concomitance avec la déclaration de Mohamed Tlili Mansri, président de l'Isie, estimant qu'il est possible que l'Instance soit obligée d'organiser des élections partielles (après le 6 mai prochain) au cas où certaines circonscriptions électorales enregistreraient une absence totale de listes candidates (au vu des conditions draconiennes relatives à la constitution des listes comme le veut la loi électorale), les chiffres en question poussent à la réflexion et imposent la question qu'on se pose maintenant dans les coulisses avant de s'armer du courage nécessaire pour la dévoiler publiquement : et si les municipales étaient reportées à une date ultérieure ou se déroulaient de manière partielles, c'est-à-dire dans les circonscriptions qui enregistreront au moins deux listes en compétition ?

