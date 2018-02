Tunisie: Le secteur des transports face à d'énormes défis

Le rapport de la commission de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et des services fait état de l'inquiétude d'une partie des élus, qui craignent que cet amendement ne soit un moyen pour «faciliter et réglementer» l'entrée de matières toxiques dangereuses, notamment pour le Sahara.

Par ailleurs, l'ARP a discuté le projet de loi organique relatif à l'adhésion de la Tunisie au protocole d'amendement de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Ratifié par la Tunisie en 2008, cet accord dispose que hormis un certain nombre de marchandises extrêmement dangereuses, toutes les marchandises dangereuses peuvent être transportées par voie terrestre, conformément à une réglementation précise. Hier, l'Assemblée des représentants du peuple a voté le protocole d'amendement des articles 1 et 14.

La convention vise à dynamiser les relations commerciales et économiques entre la Tunisie et l'Italie. Une convention «étrange» pour certains députés de l'opposition, qui craignent que la Tunisie ne soit simplement qu'un point de passage, pour servir les intérêts italiens en Libye. En effet, la convention dispose que les deux pays peuvent constituer des points de passage pour les véhicules tunisiens et italiens. La secrétaire d'Etat rassure : la convention profitera bel et bien aux deux parties puisque des véhicules tunisiens (notamment pour l'export) pourront transiter par l'Italie.

Sarra Rjab a également, lors de la même séance, défendu le projet de loi organique d'approbation d'une convention entre la Tunisie et l'Italie dans le domaine du transport international des personnes et des marchandises sur les routes.

